Лига конференций
23 октября 2025, 20:27 |
Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

23 октября в 19:45 проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана имеет 3 очка после первого тура.

Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии, Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).

Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин

