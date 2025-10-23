Лига конференций23 октября 2025, 20:27 |
Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
23 октября в 19:45 проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове донецкий Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда турецкого специалиста Арды Турана имеет 3 очка после первого тура.
Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии, Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).
ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин
