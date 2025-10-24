Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поступок Забарного после неудачного матча с Байером удивил французске ЗМИ
Лига чемпионов
24 октября 2025, 05:22 |
Илья получил красную карточку в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналисты французского издания RMC поделились мнениями об Илье Забарном после матча Лиги чемпионов против «Байера» 2:7, где украинец получил удаление и две красные карточки.

«В раздевалке все понимают: если не выкладываться на полную, место на скамейке запасных гарантировано. Смирение — главное слово, которое звучит в команде. Единственным, кому в этот вечер не удалось проявить себя, стал Илья Забарный.

После удаления украинец покинул поле расстроенным и сел в автобус ПСЖ, спрятавшись под капюшоном. Небольшое облачко на чистом парижском небе, которое быстро рассеется», — говорится в статье издания.

Байер удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: RMC Sport
