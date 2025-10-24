Поступок Забарного после неудачного матча с Байером удивил французске ЗМИ

Журналисты французского издания RMC поделились мнениями об Илье Забарном после матча Лиги чемпионов против «Байера» 2:7, где украинец получил удаление и две красные карточки.

«В раздевалке все понимают: если не выкладываться на полную, место на скамейке запасных гарантировано. Смирение — главное слово, которое звучит в команде. Единственным, кому в этот вечер не удалось проявить себя, стал Илья Забарный.

После удаления украинец покинул поле расстроенным и сел в автобус ПСЖ, спрятавшись под капюшоном. Небольшое облачко на чистом парижском небе, которое быстро рассеется», — говорится в статье издания.