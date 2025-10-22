Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» принимал ПСЖ. Французы устроили голевую феерию, разгромив хозяев 7:2.

Украинец Илья Забарный начал матч в стартовом составе, но уже в первом тайме стал антигероем — допустил два пенальти и был удален на 37-й минуте.

Главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал действия защитника в этом матче.

«Я, как всегда, стараюсь видеть все положительное, но в то же время беспокоюсь о некоторых сложностях. Это был немного странный матч, потому что мы пропустили голы, пенальти, а также Илья Забарный был удален с поля. Нужно уметь справляться с такими моментами, и я считаю, что игроки сыграли очень хорошо, с амбициями. Приятно видеть наших болельщиков на выезде, мы постоянно чувствуем их поддержку и стремимся быть на том же уровне, что и они.

Приятно смотреть, как эта команда играет в футбол. Приятно видеть, что Усман Дембеле вернулся на поле, приятно видеть, как его партнеры по команде дают ему решающие пасы, как это сделал Брэдли Баркола. Я думаю, что менталитет, который у нас есть как у команды, прекрасен, его можно видеть каждый день на тренировках, и для нас это настоящее удовольствие. Мы стремимся продолжать, у нас очень высокие цели, и в то же время мы гордимся тем, что видим, как эта команда играет в футбол», – отметил тренер.