Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Франция
22 октября 2025, 08:20 |
3763
0

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

22 октября 2025, 08:20 |
3763
0
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» принимал ПСЖ. Французы устроили голевую феерию, разгромив хозяев 7:2.

Украинец Илья Забарный начал матч в стартовом составе, но уже в первом тайме стал антигероем — допустил два пенальти и был удален на 37-й минуте.

Главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал действия защитника в этом матче.

«Я, как всегда, стараюсь видеть все положительное, но в то же время беспокоюсь о некоторых сложностях. Это был немного странный матч, потому что мы пропустили голы, пенальти, а также Илья Забарный был удален с поля. Нужно уметь справляться с такими моментами, и я считаю, что игроки сыграли очень хорошо, с амбициями. Приятно видеть наших болельщиков на выезде, мы постоянно чувствуем их поддержку и стремимся быть на том же уровне, что и они.

Приятно смотреть, как эта команда играет в футбол. Приятно видеть, что Усман Дембеле вернулся на поле, приятно видеть, как его партнеры по команде дают ему решающие пасы, как это сделал Брэдли Баркола. Я думаю, что менталитет, который у нас есть как у команды, прекрасен, его можно видеть каждый день на тренировках, и для нас это настоящее удовольствие. Мы стремимся продолжать, у нас очень высокие цели, и в то же время мы гордимся тем, что видим, как эта команда играет в футбол», – отметил тренер.

По теме:
Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ
Трубин и Судаков узнали свои оценки после разгромного поражения от Ньюкасла
Атлетико никогда не побеждал на выезде клубы АПЛ в группе ЛЧ
Луис Энрике Байер пенальти удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21 октября 2025, 17:14 0
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо

Юрий Мороз стал главным методистом академии киевлян

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 55
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд
Футбол | 22.10.2025, 01:07
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
21.10.2025, 06:05 16
Теннис
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 127
Футбол
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
20.10.2025, 09:33 2
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем