Экс-игрок Динамо рассказал, почему покинул Украину и перебрался в Европу

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Олейник прокомментировал свое сотрудничество с финским клубом СИК, где будет работать в тренерском штабе:

– Денис, как у вас появился вариант из СИК?

– У меня хорошие отношения с президентом клуба. Многие сотрудники работают здесь еще со времен моей игровой карьеры. Когда я возвращался в Украину в июле 2022 года, у меня был действующий контракт с СИК, но я настаивал, чтобы меня отпустили на родину и президент пошел мне на встречу. В моем контракте была прописана опция, что после завершения карьеры я буду работать тренером в клубе.

Когда я получил тренерскую лицензию А в начале сентября, то связался с президентом, мы все обсудили и я приступил к тренерской работе в СИК.

– Расскажите о ваших обязанностях в СИК.

– Я ассистент главного тренера во второй команде и главный тренер в третьей, где выступают ребята 15-16 лет. Сегодня я уже успел провести первую тренировку, мне все нравится.

– Как вы, кстати, уехали из Украины?

– У меня трое детей и оформлена отсрочка согласно действующему законодательству. Я не побоялся во время войны вернуться в Украину и сделал для этого все возможное, несмотря на действующий контракт с СИК. Я бы себя не уважал и считал бы сцыкуном, если бы не вернулся. У меня была мечта завершить игровую карьеру в Украине и я ее осуществил.

– Не поступали ли вам предложения из Украины по работе тренером?

– Были только разговоры, но без конкретики. Некоторые варианты были мне не интересны. Раскрывать названия клубов я не вижу смысла, – рассказал Олейник.