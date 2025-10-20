Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Другие новости
20 октября 2025, 13:17 | Обновлено 20 октября 2025, 13:54
1790
1

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

20 октября 2025, 13:17 | Обновлено 20 октября 2025, 13:54
1790
1 Comments
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
ФК СИК. Денис Олейник

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским клубом СИК. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В сентябре 38-летний футболист покинул аматорский «Авангард» и получил тренерскую лицензию, после чего покинул чемпионат Украины. В структуре СИК Олейник будет совмещать две должности – наставника второй команды и ассистента в академии. Стороны договорились о контракте на два года.

«Денис отражает культуру и ценности, на которых мы хотим построить структуру нашей академии. Он знает внутренню кухню команды, понимает наше видение и принесет с собой характер и преданность, чтобы вдохновлять как игроков, так и тренеров. Мы гордимся тем, что он вернулся к нам – не только как тренер, но и как важная часть нашего будущего», – сообщил директор СИК Адриэль Габилан.

Во время профессиональной карьеры футболиста Олейник выступал за «Динамо» и другие украинские команды. Кроме того, имеет опыт игр в чемпионатах Германии, Нидерландов и Финляндии. С 2018 по 2022 год полузащитник провел 94 матча за СИК, в которых забил 23 гола.

По теме:
Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень рады, что смогли взять три очка»
ЮКСА – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига аматорский футбол Авангард Лозовая чемпионат Финляндии по футболу СИК Сейняйоки Денис Олейник назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Футбол | 20 октября 2025, 06:22 6
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»

Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Футбол | 20.10.2025, 13:09
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Любчик Гринчук
Ще один ухилянт...... і втікач((((((((((((((
Ответить
-2
Популярные новости
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем