Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским клубом СИК. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В сентябре 38-летний футболист покинул аматорский «Авангард» и получил тренерскую лицензию, после чего покинул чемпионат Украины. В структуре СИК Олейник будет совмещать две должности – наставника второй команды и ассистента в академии. Стороны договорились о контракте на два года.

«Денис отражает культуру и ценности, на которых мы хотим построить структуру нашей академии. Он знает внутренню кухню команды, понимает наше видение и принесет с собой характер и преданность, чтобы вдохновлять как игроков, так и тренеров. Мы гордимся тем, что он вернулся к нам – не только как тренер, но и как важная часть нашего будущего», – сообщил директор СИК Адриэль Габилан.

Во время профессиональной карьеры футболиста Олейник выступал за «Динамо» и другие украинские команды. Кроме того, имеет опыт игр в чемпионатах Германии, Нидерландов и Финляндии. С 2018 по 2022 год полузащитник провел 94 матча за СИК, в которых забил 23 гола.