Гасперини принял решение по Довбику после домашнего фиаско против Интера

23 октября состоится матч третьего тура основного этапа Лиги Европы, в котором «Рома» в Риме примет чешскую «Викторию».

По информации итальянских СМИ, наставник «волков» Джан Пьеро Гасперини планирует выпустить в стартовом составе на этот матч украинского нападающего Артема Довбика. Именно Довбик является выбором номер один для тренера, а не ирландский форвард Фергюсон.

Отметим, что в последнем матче Серии А Довбик вышел на замену. Команда проиграла «Интеру» 0:1.

В активе Довбика в этом сезоне за «волков» восемь матчей, один гол и одна голевая передача.