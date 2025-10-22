Гасперини принял решение по Довбику после домашнего фиаско против Интера
Ожидается появление Артема в следующем матче Лиги Европы
23 октября состоится матч третьего тура основного этапа Лиги Европы, в котором «Рома» в Риме примет чешскую «Викторию».
По информации итальянских СМИ, наставник «волков» Джан Пьеро Гасперини планирует выпустить в стартовом составе на этот матч украинского нападающего Артема Довбика. Именно Довбик является выбором номер один для тренера, а не ирландский форвард Фергюсон.
Отметим, что в последнем матче Серии А Довбик вышел на замену. Команда проиграла «Интеру» 0:1.
В активе Довбика в этом сезоне за «волков» восемь матчей, один гол и одна голевая передача.
