Итальянский журналист: «Гасперини был даже хуже Довбика»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
22 октября 2025, 04:16 | Обновлено 22 октября 2025, 04:20
Алессандро Вокалелли раскритиковал тренера Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Алессандро Вокалелли подверг критике главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини за решения, сделанные в матче 7-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером» (0:1):

«Я являюсь одним из тех, кто считает, что Гасперини полностью не угадал с составом на эту встречу. Несколько игроков были не на своих позициях, и у них не было нападающего.

В первом тайме Интер доминировал над Ромой. Гасперини был самым плохим на поле, возможно, даже хуже, чем Довбик, которого критиковали», – сказал Вокалелли в эфире Radio Radio Afternoon.

Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома - Интер Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
