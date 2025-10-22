Итальянский журналист: «Гасперини был даже хуже Довбика»

Итальянский журналист Алессандро Вокалелли подверг критике главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини за решения, сделанные в матче 7-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером» (0:1):

«Я являюсь одним из тех, кто считает, что Гасперини полностью не угадал с составом на эту встречу. Несколько игроков были не на своих позициях, и у них не было нападающего.

В первом тайме Интер доминировал над Ромой. Гасперини был самым плохим на поле, возможно, даже хуже, чем Довбик, которого критиковали», – сказал Вокалелли в эфире Radio Radio Afternoon.