  Гасперини нашел замену Довбику. Известно, что будет с украинцем
Италия
21 октября 2025, 14:57
Гасперини нашел замену Довбику. Известно, что будет с украинцем

«Роме» будет сложно продать Артема

Артем Довбик

Итальянская «Рома» в зимнее трансферное окно попытается подписать форварда английского «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в переходе 24-летнего нидерландца заинтересован непосредственно главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини. Вероятно, «Рома» попытается договориться об аренде нападающего. В то же время в римском клубе уже начали изучать варианты, как освободить место в составе для Зиркзе.

Отмечается, что «Роме» будет сложно продать украинца Артема Довбика из-за его высокой трансферной стоимости и не слишком удачных выступлений в последнее время. Поэтому последний с высокой долей вероятности останется в столице Италии, а вот Эван Фергюсон вполне может сменить клуб, потому что римляне не исключают возможности досрочного разрыва аренды ирландца.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, как Гасперини отреагировал на нереализованный Довбиком супермомент в матче с «Интером».

