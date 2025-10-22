Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Венсан КОМПАНИ: «Бавария потеряла двоих футболистов перед Лигой чемпионов»
Лига чемпионов
Венсан КОМПАНИ: «Бавария потеряла двоих футболистов перед Лигой чемпионов»

Наставник немецкой команды поделился мнением о поединке против бельгийского «Брюгге»

Венсан КОМПАНИ: «Бавария потеряла двоих футболистов перед Лигой чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от поединка третьего тура Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», который состоится в среду, 22 октября.

«Брюгге – трудолюбивая команда. Они стабильно добиваются высоких результатов в Европе. Это непростой и очень соперник. Вот почему так важна хорошая подготовка. Я знаю о соперничестве с «Брюгге» с 6 лет. И я знаю много людей в клубной структуре, ведь играл с ними долгое время. Я очень уважаю их.

Это качественная бельгийская команда. Но в конечном итоге решающим фактором для меня является «Бавария» – это особенный факт и для игроков, и для меня. Мы играем против непростого соперника, учитывая, что я всю свою юность играл за «Андерлехт». Так что, с одной стороны, это остаётся серьёзным противостоянием. Это особенная история.

Никогда не стоит недооценивать оппонента. Чтобы выдать такой рывок, в команде всегда должны быть сильные игроки. Победа – это своего рода приз. Конечно, мы не хотим отдавать ему это чувство победы. Конечно, мы можем проиграть, но мы никогда не должны прекращать борьбу.

Бавария потеряла двоих футболистов перед Лигой чемпионов – Серж Гнабри и Йосип Станишич не смогут выйти на поле. Важно то, что игроки в «Баварии» всегда талантливы. У всех нас могут быть разные мнения о том, кому играть сегодня, а кому нет. Но мы всегда считаем, что игрокам в нашем составе можно доверять на 100% в любой ситуации.

Прогресс Саша Боэ? Ничего удивительного – все, кто видел его в «Галатасарае», считали его большим талантом. Иногда непросто пробиться в «Баварию». Но если игроки сохраняют уверенность в себе, они могут продемонстрировать свой класс. Я рад за него, что теперь он может демонстрировать качественный футбол в нашей команде», – сообщил Компани.

Лига чемпионов Бавария Брюгге Венсан Компани Серж Гнабри Йосип Станишич Саша Боэ
Николай Титюк Источник: Bavarian Football Works
