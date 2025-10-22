Герой Манчестера. Холанд забил 53-й гол в Лиге чемпионов. У кого больше?
Норвежец помог английской команде одолеть испанский «Вильярреал» в матче третьего тура
Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы одолели соперника со счетом 2:0.
Очередной гол в составе «горожан» забил форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, в активе которого теперь 53 мяча в Лиге чемпионов. По этому показателю он занимает девятое место в истории турнира.
Ближайшим конкурентом Эрлинга является нидерландец Рууд ван Нистелрой, на счету которого 56 результативных ударов.
«Манчестер Сити» набрал семь баллов после трех туров и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 5 ноября, «горожане» сыграют на домашней арене против немецкой «Боруссии» Дортмунд.
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 105 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 60 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 53 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
