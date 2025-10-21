Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Пафос. Давид Луис в игре. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
21 октября 2025, 20:17 | Обновлено 21 октября 2025, 20:19
Кайрат – Пафос. Давид Луис в игре. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Кайрат – Пафос. Давид Луис в игре. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Вечером 21 октября проходит матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков Кайрат из Казахстана принимает Пафос из Кипра

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Пафос выступает знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.

Кайрат – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо определил стартовый состав Бенфики
ВИДЕО. Фермин Лопес сделал дубль для Барселоны в первом тайме
МОУРИНЬО: «Судаков будет расположен ближе к Павлидису»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
