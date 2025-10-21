Кайрат – Пафос. Давид Луис в игре. Видео голов и обзор (обновляется)

Вечером 21 октября проходит матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков Кайрат из Казахстана принимает Пафос из Кипра

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Пафос выступает знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.

Кайрат – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)