214
0
Кайрат – Пафос. Давид Луис в игре. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 21 октября проходит матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В одном из поединков Кайрат из Казахстана принимает Пафос из Кипра
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Пафос выступает знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.
Кайрат – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
