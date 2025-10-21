Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров «Арсенал» с шестью очками расположился на пятом месте таблицы. «Атлетико» же за два матча удалось набрать всего три очка – команда Симеоне идет на десятой позиции.

Атлетико – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция