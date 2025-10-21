Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Арсенал
21.10.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 октября 2025, 16:00 | Обновлено 21 октября 2025, 16:08
9
0

Атлетико – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура основного раунда Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После двух туров «Арсенал» с шестью очками расположился на пятом месте таблицы. «Атлетико» же за два матча удалось набрать всего три очка – команда Симеоне идет на десятой позиции.

Видеотрансляция поединка основного раунда Лиги чемпионов будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
