Маттеус назвал лучшего нападающего прямо сейчас и претендента на ЗМ

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался об игре нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в этом сезоне.

Звездный англичанин лидирует по числу результативных действий среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.

«Лучшего нападающего в мире я сейчас не вижу. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиций, на которых он играет. Думаю, Кейн стал еще лучше, потому что он может действовать свободно. При Томасе Тухеле ему, возможно, не дали той свободы в «Баварии», которую он сейчас имеет при Венсане Компани. Когда смотришь на выступления Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13-е место в голосовании за «Золотой мяч». Если он продолжит в том же духе, то, возможно, в следующем году он сможет завоевать этот трофей, но это станет возможным только в сочетании с успехами команды», – передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.