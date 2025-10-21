Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маттеус назвал лучшего нападающего прямо сейчас и претендента на ЗМ
Германия
Маттеус назвал лучшего нападающего прямо сейчас и претендента на ЗМ

Бывший игрок сборной Германии восхитился игрой Кейна

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лотар Маттеус

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался об игре нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в этом сезоне.

Звездный англичанин лидирует по числу результативных действий среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.

«Лучшего нападающего в мире я сейчас не вижу. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиций, на которых он играет. Думаю, Кейн стал еще лучше, потому что он может действовать свободно. При Томасе Тухеле ему, возможно, не дали той свободы в «Баварии», которую он сейчас имеет при Венсане Компани. Когда смотришь на выступления Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13-е место в голосовании за «Золотой мяч». Если он продолжит в том же духе, то, возможно, в следующем году он сможет завоевать этот трофей, но это станет возможным только в сочетании с успехами команды», – передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В этом сезоне 32-летний Кейн успел сыграть в 11 матчах на клубном уровне во всех турнирах, на его счету 19 голов и 3 результативные передачи. Мюнхенская «Бавария» после семи матчей немецкой Бундеслиги лидирует в турнирной таблице, команда набрала 21 очко.

По теме:
Кейн лидирует по количеству результативных действий среди игроков топ-5 лиг
Защитник Шлоттербек высказался о своем будущем в Боруссии
Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы
Лотар Маттеус Гарри Кейн Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Оксана Баландина Источник
