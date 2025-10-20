Кейн лидирует по количеству результативных действий среди игроков топ-5 лиг
Учитывались результаты во всех клубных турнирах этого сезона
Гарри Кейн лидирует в сезоне 2025/26 по числу результативных действий среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.
В активе форварда Баварии уже 22 голевых действия (19+3) в текущем сезоне: Бундеслига (12+3), Лига чемпионов (4+0), Кубок Германии (2+0), Суперкубок Германии (1+0).
На втором месте сейчас находится Килиан Мбаппе из Реала, в активе которого 17 результативных действий.
Замыкает тройку лучших Эрлинг Холланд с 15 голевыми действиями.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 22 (19+3) – Гарри Кейн (Бавария)
- 17 (15+2) – Килиан Мбаппе (Реал)
- 15 (14+1) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 12 (6+6) – Майкл Олисе (Бавария)
- 11 (7+4) – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 10 (7+3) – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 10 (6+4) – Джан Узун (Айнтрахт)
- 10 (6+4) – Луис Диас (Бавария)
- 9 (6+3) – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 9 (6+3) – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
Ballon-d'Or-Season loading ... ? ⌛️🔜 pic.twitter.com/mVpqoC2G0q— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может провести поединок в кулачных боях
Игрок не знает причину кризиса