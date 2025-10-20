Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
20 октября 2025, 16:17 |
Кейн лидирует по количеству результативных действий среди игроков топ-5 лиг

Учитывались результаты во всех клубных турнирах этого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн лидирует в сезоне 2025/26 по числу результативных действий среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.

В активе форварда Баварии уже 22 голевых действия (19+3) в текущем сезоне: Бундеслига (12+3), Лига чемпионов (4+0), Кубок Германии (2+0), Суперкубок Германии (1+0).

На втором месте сейчас находится Килиан Мбаппе из Реала, в активе которого 17 результативных действий.

Замыкает тройку лучших Эрлинг Холланд с 15 голевыми действиями.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 22 (19+3) – Гарри Кейн (Бавария)
  • 17 (15+2) – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 15 (14+1) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 12 (6+6) – Майкл Олисе (Бавария)
  • 11 (7+4) – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 10 (7+3) – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 10 (6+4) – Джан Узун (Айнтрахт)
  • 10 (6+4) – Луис Диас (Бавария)
  • 9 (6+3) – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 9 (6+3) – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн
