Кейн лидирует по количеству результативных действий среди игроков топ-5 лиг

Гарри Кейн лидирует в сезоне 2025/26 по числу результативных действий среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.

В активе форварда Баварии уже 22 голевых действия (19+3) в текущем сезоне: Бундеслига (12+3), Лига чемпионов (4+0), Кубок Германии (2+0), Суперкубок Германии (1+0).

На втором месте сейчас находится Килиан Мбаппе из Реала, в активе которого 17 результативных действий.

Замыкает тройку лучших Эрлинг Холланд с 15 голевыми действиями.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах