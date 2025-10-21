Сагдиева взяла парный титул ITF. Еще несколько украинцев сыграли в финалах

Українська тенісистка Аніта Сагдієва здобула 10-й титул, ставши чемпіонкою парного турніру ITF W35 у Бейкерсфілді (США).

Українка – разом із партнеркою Емою Бургіч з Боснії – була посіяна під другим номером. У фіналі вони переграли першу сіяну пару – Франческу Пасе (Італія) та Сюзанну Павліковську (Польща) з рахунком 5:7, 6:1, [10–7].

Для 21-річної Сагдієвої ця перемога стала 10-ю в кар’єрі та найбільшою (призовий фонд – $35 тисяч) в парному розряді на турнірах ITF. Цього сезону українка вже 5 разів піднімалася на найвищу сходинку в парних змаганнях ITF.

Ще кілька українців зіграли у фіналах у минулий вікенд на турнірах серії ITF.

Георгій Кравченко виграв одиночний фінал M15 у грецькому Іракліоні проти Фелікса Бальшоу з Франції – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (9:7).

Олександр Овчаренко програв парний фінал M25 у італійському Санта-Маргеріта-ді-Пула (разом з нідерландцем Мішелем де Кромем) проти пари італійців Федераіко Бондіолі та Джованні Орадіні – 3:6, 4:6.

Тимур Бельдюгін програв напружений парний фінал M15 у французькому Віллер-ле-Нансі (разом із Ніколасом Іфі з Бельгії) проти британця Бена Джонса та німця Тіма Рюля – 6:2, 6:7 (5:7), [14–16].

Юрій Джавакян та Вадим Урсу програли парний фінал M15 у египетському Шарм-еш-Шейху проти пари Оскар Мескіда Берг (Іспанія) та Джан Лука Таннер (Швейцарія) – 4:6, 4:6.

Анастасія Фірман програла парний фінал W15 у німецькому Ессені (разом з Жозі Дамс з Німеччини) проти німецької пари Лаура Бьонер та Тесса Іоганна Брокманн – 5:7, 4:6