ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 октября 2025, 03:23 | Обновлено 20 октября 2025, 03:40
Маленький Леон родился в марте 2023 года

Instagram. Романа и Виктор Цыганковы

Романа Цыганкова, супруга футболиста «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, поделилась в Instagram трогательным фото и видео с их сыном Леоном.

На кадрах парень энергично пинает мяч на пляже. К видео Романа добавила ироничную подпись: «Леону все равно, чем играть в футбол, даже если это мой сдутый фитнес-мяч».

Маленький Леон родился в марте 2023 года. Виктор и Романа поженились летом 2022 года, за несколько месяцев до появления сына.

Недавно Виктор Цыганков завершил восстановление после травмы, он пропустил матчи сборной Украины.

