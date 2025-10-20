ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом

Романа Цыганкова, супруга футболиста «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, поделилась в Instagram трогательным фото и видео с их сыном Леоном.

На кадрах парень энергично пинает мяч на пляже. К видео Романа добавила ироничную подпись: «Леону все равно, чем играть в футбол, даже если это мой сдутый фитнес-мяч».

Маленький Леон родился в марте 2023 года. Виктор и Романа поженились летом 2022 года, за несколько месяцев до появления сына.

Недавно Виктор Цыганков завершил восстановление после травмы, он пропустил матчи сборной Украины.

