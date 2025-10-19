Разгром в Запорожье. Металлург в домашнем матче проиграл Прикарпатью

В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге состоялись поединки 12-го тура. Запорожский «Металлург» принимал «Прикарпатье» и потерпел поражение со счетом 0:3.

Начало поединка откладывалось из-за воздушной тревоги. А когда команды вышли на поле и выстроились в центре, снова прозвучал сигнал тревоги, и игрокам пришлось идти в укрытие. В итоге матч начался с задержкой в почти три часа.

Задержка не особо повлияла на команду гостей. На 7-й минуте Андрей Хома вывел «Прикарпатье» вперед.

А на 12-й минуте счет стал 0:2. Василий Цюцюра ударом головой замкнул подачу с фланга.

«Прикарпатье» не остановилось и забило третий мяч. На 35-й минуте отличился Мирослав Трофимюк.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Запорожье, стадион «Славутич Арена»

«Металлург» Запорожье – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:3

Голы: Хома, 7, Цюцюра, 12, Трофимюк, 35

Видеозапись матча

Инфографика