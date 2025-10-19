Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Разгром в Запорожье. Металлург в домашнем матче проиграл Прикарпатью
Первая лига
Металлург Зп
19.10.2025 11:30 – FT 0 : 3
Прикарпатье
Украина. Первая лига
Разгром в Запорожье. Металлург в домашнем матче проиграл Прикарпатью

Поединок прошел в Запорожье на стадионе «Славутич Арена»

ФК Прикарпатье

В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге состоялись поединки 12-го тура. Запорожский «Металлург» принимал «Прикарпатье» и потерпел поражение со счетом 0:3.

Начало поединка откладывалось из-за воздушной тревоги. А когда команды вышли на поле и выстроились в центре, снова прозвучал сигнал тревоги, и игрокам пришлось идти в укрытие. В итоге матч начался с задержкой в почти три часа.

Задержка не особо повлияла на команду гостей. На 7-й минуте Андрей Хома вывел «Прикарпатье» вперед.

А на 12-й минуте счет стал 0:2. Василий Цюцюра ударом головой замкнул подачу с фланга.

«Прикарпатье» не остановилось и забило третий мяч. На 35-й минуте отличился Мирослав Трофимюк.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Запорожье, стадион «Славутич Арена»

«Металлург» Запорожье – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:3

Голы: Хома, 7, Цюцюра, 12, Трофимюк, 35

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Прикарпатье).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Vasyl Tsyutsyura (Прикарпатье).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье Прикарпатье Ивано-Франковск Андрей Хома Василий Цюцюра Мирослав Трофимюк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
