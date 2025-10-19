Разгром в Запорожье. Металлург в домашнем матче проиграл Прикарпатью
Поединок прошел в Запорожье на стадионе «Славутич Арена»
В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге состоялись поединки 12-го тура. Запорожский «Металлург» принимал «Прикарпатье» и потерпел поражение со счетом 0:3.
Начало поединка откладывалось из-за воздушной тревоги. А когда команды вышли на поле и выстроились в центре, снова прозвучал сигнал тревоги, и игрокам пришлось идти в укрытие. В итоге матч начался с задержкой в почти три часа.
Задержка не особо повлияла на команду гостей. На 7-й минуте Андрей Хома вывел «Прикарпатье» вперед.
А на 12-й минуте счет стал 0:2. Василий Цюцюра ударом головой замкнул подачу с фланга.
«Прикарпатье» не остановилось и забило третий мяч. На 35-й минуте отличился Мирослав Трофимюк.
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Запорожье, стадион «Славутич Арена»
«Металлург» Запорожье – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:3
Голы: Хома, 7, Цюцюра, 12, Трофимюк, 35
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
