Украина. Премьер лига19 октября 2025, 08:58
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября видеотрансляцию матчей 12-го тура
19 октября будут проведены пять матчей 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию пять поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 12-й тур, 19 октября 2025
- 11:30. «Металлург» Запорожье – «Прикарпатье»
- 12:30. «Агробизнес» – «Пробой»
- 13:30. «Ингулец» – «Виктория»
- 14:30. «Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь
- 15:30. «Черноморец» – «Чернигов»
