  4. Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлург Зп
19.10.2025 11:30 - : -
Прикарпатье
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:58
44
0

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября видеотрансляцию матчей 12-го тура

19 октября 2025, 08:58
44
0
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

19 октября будут проведены пять матчей 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию пять поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 12-й тур, 19 октября 2025

  • 11:30. «Металлург» Запорожье – «Прикарпатье»
  • 12:30. «Агробизнес» – «Пробой»
  • 13:30. «Ингулец» – «Виктория»
  • 14:30. «Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь
  • 15:30. «Черноморец» – «Чернигов»

11:30. «Металлург» Запорожье – «Прикарпатье»

12:30. «Агробизнес» – «Пробой»

13:30. «Ингулец» – «Виктория»

14:30. «Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь

15:30. «Черноморец» – «Чернигов»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
