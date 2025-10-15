Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлург – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Металлург Зп
19.10.2025 15:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
15 октября 2025, 20:02 | Обновлено 15 октября 2025, 21:33
Металлург – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 19 октября в 15:00 по Киеву

Металлург – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлург

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Металлург

Запорожская команда ужасающе разочаровывает своих болельщиков в этом сезоне. После 11 игр на счету «Металлурга» есть лишь 6 зачетных пунктов, позволяющих команде занимать предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасного 12-го места на данный момент составляет уже 3 зачетных пункта.

Коллектив уже также вылетел из Кубка Украины, потерпев поражение против «Феникса-Мариуполя» на стадии 1/16 финала.

Прикарпатье

Не слишком стабильную игру демонстрирует Ивано-Франковский коллектив в текущем сезоне. Но тем не менее, 15 набранных зачетных пунктов позволяют клубу занимать 7-е место турнирной таблицы по итогам 11-х туров. От зоны переходных игр за повышение «Прикарпатья» отделяет всего 6 очков.

В Кубке Украины ивано-франковцы потерпели поражение от любительского «Денгоффа» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В прошлом сезоне коллективы дважды встречались в рамках группы выбывания Первой лиги Украины. В обеих играх с общим счетом 6:1 победило «Прикарпатье».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается уже 9 игр подряд.
  • «Металлург» забил 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.
  • «Прикарпатье» не одержало ни одной победы в последних 5-х выездных поединках (если не учитывать технический выигрыш против «Подолья»).
  • «Металлург» пропустил 19 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
