Металлург Зп

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Металлург

Запорожская команда ужасающе разочаровывает своих болельщиков в этом сезоне. После 11 игр на счету «Металлурга» есть лишь 6 зачетных пунктов, позволяющих команде занимать предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасного 12-го места на данный момент составляет уже 3 зачетных пункта.

Коллектив уже также вылетел из Кубка Украины, потерпев поражение против «Феникса-Мариуполя» на стадии 1/16 финала.

Прикарпатье

Не слишком стабильную игру демонстрирует Ивано-Франковский коллектив в текущем сезоне. Но тем не менее, 15 набранных зачетных пунктов позволяют клубу занимать 7-е место турнирной таблицы по итогам 11-х туров. От зоны переходных игр за повышение «Прикарпатья» отделяет всего 6 очков.

В Кубке Украины ивано-франковцы потерпели поражение от любительского «Денгоффа» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В прошлом сезоне коллективы дважды встречались в рамках группы выбывания Первой лиги Украины. В обеих играх с общим счетом 6:1 победило «Прикарпатье».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается уже 9 игр подряд.

«Металлург» забил 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.

«Прикарпатье» не одержало ни одной победы в последних 5-х выездных поединках (если не учитывать технический выигрыш против «Подолья»).

«Металлург» пропустил 19 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.