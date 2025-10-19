ФОТО. Девушка Ваната поделилась снимком возлюбленного со звездой Барсы

Девушка украинского нападающего Владислава Ваната – Милана Кухилава – поделилась в Instagram сторис с матча «Барселона» – «Жирона», который она смотрела с трибун.

На снимке Милана запечатлела момент, когда ее возлюбленный оказался в объективе камеры прямо в одном кадре с юным талантом каталонцев Ламином Ямалем.

Позже Кухилава опубликовала новое фото уже из их апартаментов: пара позировала в зеркале в уютных домашних образах, завершив насыщенный футбольный вечер.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Жирону» (2:1), а Владислав не реализовал выход один-на-один.