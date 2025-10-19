Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Девушка Ваната поделилась снимком возлюбленного со звездой Барсы
Милана Кухилава опубликовала любопытную сторис

Instagram. Милана Кухилава и Владислав Ванат

Девушка украинского нападающего Владислава ВанатаМилана Кухилава – поделилась в Instagram сторис с матча «Барселона» – «Жирона», который она смотрела с трибун.

На снимке Милана запечатлела момент, когда ее возлюбленный оказался в объективе камеры прямо в одном кадре с юным талантом каталонцев Ламином Ямалем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Позже Кухилава опубликовала новое фото уже из их апартаментов: пара позировала в зеркале в уютных домашних образах, завершив насыщенный футбольный вечер.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Жирону» (2:1), а Владислав не реализовал выход один-на-один.

По теме:
Рио Фердинанд: «Я не говорил о раке жены. В футболе царила альфа-среда»
ВИДЕО. Скандал в Англии: тренер низшей лиги запретил игрокам алкоголь
Аргентинская связка. Атлетико оформил пятую подряд домашнюю победу
фото lifestyle Милана Кухилава Владислав Ванат Ламин Ямаль Жирона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
