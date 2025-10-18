18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

С первых минут в стартовом составе «Жироны» вышел украинец Владислав Ванат, который создал отличный момент в первом тайме.

При ничейном счете Владислав ворвался в штрафную площадку соперника и имел шанс вывести свою команду вперед.

В итоге украинцу не удалось переиграть вратаря, и он пробил прямо по Жоану Гарсии.

ФОТО. Шанс на миллион. С какой позиции Ванат не забил Барселоне