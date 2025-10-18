Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шанс на миллион. С какой позиции Ванат не забил Барселоне
18 октября 2025, 18:47 | Обновлено 18 октября 2025, 18:49
4

У Владислава был отличный шанс на 22-й минуте

18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

С первых минут в стартовом составе «Жироны» вышел украинец Владислав Ванат, который создал отличный момент в первом тайме.

При ничейном счете Владислав ворвался в штрафную площадку соперника и имел шанс вывести свою команду вперед.

В итоге украинцу не удалось переиграть вратаря, и он пробил прямо по Жоану Гарсии.

Барселона – Жирона – 2:1. Шанс Ваната и спасение от Араухо. Видео голов
Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффектный мяч от Жироны
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
