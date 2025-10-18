Испания18 октября 2025, 18:47 | Обновлено 18 октября 2025, 18:49
1910
4
ФОТО. Шанс на миллион. С какой позиции Ванат не забил Барселоне
У Владислава был отличный шанс на 22-й минуте
18 октября 2025, 18:47 | Обновлено 18 октября 2025, 18:49
1910
18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».
С первых минут в стартовом составе «Жироны» вышел украинец Владислав Ванат, который создал отличный момент в первом тайме.
При ничейном счете Владислав ворвался в штрафную площадку соперника и имел шанс вывести свою команду вперед.
В итоге украинцу не удалось переиграть вратаря, и он пробил прямо по Жоану Гарсии.
ФОТО. Шанс на миллион. С какой позиции Ванат не забил Барселоне
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2025, 18:39 0
18 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 16:22 118
Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 17.10.2025, 19:45
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Футбол | 17.10.2025, 21:05
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
шанс не на мільйон, а вірогідність забити 1 шанс з мільйона (а може 1 із ста)
Це на фото виглядає чудово і в уяві журналіста ) А так поряд два захисника і вихід під " не рідну " ногу , та ще й відстань до воріт пристойна .
Показать Скрыть 1 ответ
Дерево
Популярные новости
17.10.2025, 00:47
16.10.2025, 21:06 4
16.10.2025, 16:59 213
16.10.2025, 21:01 9
17.10.2025, 17:34 22
17.10.2025, 23:59 7
18.10.2025, 05:42 1