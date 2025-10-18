Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ГВАРДИОЛА: «В этот уикенд мы будем спать на позициях Лиги чемпионов»
18 октября 2025, 23:22 | Обновлено 18 октября 2025, 23:25
ГВАРДИОЛА: «В этот уикенд мы будем спать на позициях Лиги чемпионов»

Тренер «Манчестер Сити» высказался о матче с «Эвертоном»

ГВАРДИОЛА: «В этот уикенд мы будем спать на позициях Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» в восьмом туре Английской Премьер-лиги (2:0).

«Мы хотим делать хорошие вещи, а не только, чтобы забивал Эрлинг. Вингеры, атакующие полузащитники и другие игроки тоже должны сделать шаг вперед. Шансы, которые мы создаем, очень явные, и они должны их реализовывать в голы. Савиньо имел два, Джереми имел два, Тиджани имел два. Они должны забивать на таком уровне.

Конечно, у них были моменты, потому что мы отдали несколько мячей. Они хорошо играют длинными передачами, подбирают вторые мячи, и, конечно, команды Дэвида Мойеса очень сильны в этих аспектах. В целом победа была заслуженной. Мы создаем так много моментов, особенно после счета 1:0.

Влияние игроков с лавки – Бернарду, Оскар и Райан Шерки, который обладает особым талантом. Рико и Кова тоже. Мы одержали еще одну победу, и это хорошо – перезапуститься после 10 дней.

В первые 20 минут всегда так бывает после международной паузы. Мы еще не полностью в динамике, которую имеем. С победой над «Брентфордом» у нас был хороший результат, но потом нам тяжело вернуться. В целом, это была хорошая игра, особенно во втором тайме, и на этих выходных мы будем спать на позициях Лиги чемпионов. Это хорошо», – сказал Гвардиола.

Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Эвертон
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
