Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
18.10.2025 17:00 – FT 2 : 0
Эвертон
Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (слева)

18 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».

Местом проведения футбольного поединка стал стадион «Этихад».

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Виталий Миколенко, для которого этот матч стал седьмым в нынешнем клубном сезоне.

В течение первого тайма «Эвертон» уверенно действовал в обороне, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Однако после перерыва нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, который и решил исход встречи. Как итог, 2:0 в пользу хозяев.

АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:0

Голы: Холанд, 58, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Савио.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Нико О’Райли.
По теме:
Полесье – Шахтер – 0:0. Сухая ничья в дождливую погоду. Видеообзор матча
Не остановили Холланда. Названа оценка Миколенко за поединок с Ман Сити
Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита
Андрей Витренко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Кто-то из игроков уже «наелся», набегался»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Кто-то из игроков уже «наелся», набегался»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
