Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ
18 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».
Местом проведения футбольного поединка стал стадион «Этихад».
В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Виталий Миколенко, для которого этот матч стал седьмым в нынешнем клубном сезоне.
В течение первого тайма «Эвертон» уверенно действовал в обороне, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Однако после перерыва нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, который и решил исход встречи. Как итог, 2:0 в пользу хозяев.
АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:0
Голы: Холанд, 58, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ