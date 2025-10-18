Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор

18 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».

Местом проведения футбольного поединка стал стадион «Этихад».

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Виталий Миколенко, для которого этот матч стал седьмым в нынешнем клубном сезоне.

В течение первого тайма «Эвертон» уверенно действовал в обороне, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Однако после перерыва нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, который и решил исход встречи. Как итог, 2:0 в пользу хозяев.

АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:0

Голы: Холанд, 58, 63

Видео голов и обзор матча