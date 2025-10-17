В субботу, 18 октября, состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Довольно неплохие результаты демонстрируют «горожане» в текущем сезоне. После 7 поединков Премьер-лиги команда имеет на счету 16 очков и занимает 5-е место турнирной таблицы, отставая от лидера всего на 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги «Манчестер Сити» одолел «Хаддерсфилд» и квалифицировался в 1/8 финала, где встретится с «Свонси».

Сезон Лиги чемпионов англичане начали со спокойной победы 2:0 над «Наполи», однако во 2-м туре из-за пенальти на последних минутах потеряли выигрыш над «Монако» – матч завершился вничью 2:2.

Эвертон

Ливерпульская команда также показывает очень достойные результаты. За 7 игр Премьер-лиги клубу удалось завоевать 11 очков, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 совсем небольшое – всего 3 зачетных пункта.

В Кубке английской лиги ирискам не повезло – клуб вылетел после поражения против «Вулверхэмптона» со счетом 2:0 на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Манчестер Сити». На счету команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Эвертон» смог победить лишь в 1/4 выездных поединков этого сезона.

«Манчестер Сити» забил 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Ман Сити» продолжается уже 7 игр подряд.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Гвардиол, Диаш, Нунеш – Гонсалес – Доку, Фоден, Рейндерс, Силва – Голланд

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Гарнер – Ндиае, Дьюсбери-Голл, Диблинг – Барри

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.