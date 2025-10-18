Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Манчестер Сити догнал лидера
Состоялись пять матчей очередного тура чемпионата Англии.
Манчестер Сити на своем поле разобрался с Эвертоном со счетом 2:0 с дублем Эрлинга Холанда. Команда Жузепа Гвардиолы набирает 16 очков и до игры конкурента догоняет лидера Арсенал.
Виталий Миколенко отыграл весь матч в составе Эвертона.
На первое место в таблице едва не выскочил Борнмут. Команда вела 2:0 в поединке с Кристал Пэлас, однако дубль Матета позволил лондонцам сравнять счет.
Борнмут дожал соперника в конце встречи, но Матета в компенсированное время оформил хет-трик и не позволил победить.
В матче новичков отметим победу Бернли над Лидсом, а также успех Сандерленда в матче с Вулверхэмптоном. Волки остаются единственной командой сезона без побед.
Чемпионат Англии. 8-й тур
Брайтон – Ньюкасл 2:1
Голы: Уэлбек, 41, 84 – Вольтемаде, 76
Бернли – Лидс 2:0
Голы: Угочукву, 18, Чауна, 68
Кристал Пэлас – Борнмут 3:3
Голы: Матета, 64, 69, 90+7 (с пен) – Крупи, 7, 38, Кристи, 89
Манчестер Сити – Эвертон 2:0
Голы: Холанд, 58, 63
Санлерленд – Вулверхэмптон 2:0
Голы: Мукиеле, 16, Крейчи, 90 (в свои ворота), 90
