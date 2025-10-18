Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Чемпионат Англии
Сандерленд
18.10.2025 17:00 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
Англия
18 октября 2025, 19:29 | Обновлено 18 октября 2025, 19:41
241
0

Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас

Манчестер Сити догнал лидера

Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись пять матчей очередного тура чемпионата Англии.

Манчестер Сити на своем поле разобрался с Эвертоном со счетом 2:0 с дублем Эрлинга Холанда. Команда Жузепа Гвардиолы набирает 16 очков и до игры конкурента догоняет лидера Арсенал.

Виталий Миколенко отыграл весь матч в составе Эвертона.

На первое место в таблице едва не выскочил Борнмут. Команда вела 2:0 в поединке с Кристал Пэлас, однако дубль Матета позволил лондонцам сравнять счет.

Борнмут дожал соперника в конце встречи, но Матета в компенсированное время оформил хет-трик и не позволил победить.

В матче новичков отметим победу Бернли над Лидсом, а также успех Сандерленда в матче с Вулверхэмптоном. Волки остаются единственной командой сезона без побед.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Брайтон – Ньюкасл 2:1
Голы: Уэлбек, 41, 84 – Вольтемаде, 76

Бернли – Лидс 2:0
Голы: Угочукву, 18, Чауна, 68

Кристал Пэлас – Борнмут 3:3
Голы: Матета, 64, 69, 90+7 (с пен) – Крупи, 7, 38, Кристи, 89

Манчестер Сити – Эвертон 2:0
Голы: Холанд, 58, 63

Санлерленд – Вулверхэмптон 2:0
Голы: Мукиеле, 16, Крейчи, 90 (в свои ворота), 90

Турнирная таблица

По теме:
Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд
Ноттингем Форест – Челси – 0:3. Матч, уволивший Постекоглу. Видео голов
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
