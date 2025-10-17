18.10.2025 17:00 - : -
Англия17 октября 2025, 20:36 |
8
0
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
17 октября 2025, 20:36 |
8
0
В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ЭвертонСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 19:05 4
Игрок ждет вызов в сборную Украины
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Футбол | 17.10.2025, 18:08
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Футбол | 17.10.2025, 12:20
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 16:59 199
16.10.2025, 15:18 60
15.10.2025, 16:09 12
15.10.2025, 16:51 11
16.10.2025, 02:45
16.10.2025, 13:54 71
16.10.2025, 06:22 7
16.10.2025, 09:54 11