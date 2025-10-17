Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
18.10.2025 17:00 - : -
Эвертон
Англия
17 октября 2025, 20:36
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Эвертон
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
