В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

