  4. Не остановили Холланда. Названа оценка Миколенко за поединок с Ман Сити
Англия
18 октября 2025, 20:13 |
917
1

Виталий сыграл все 90 минут в проигранном матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Миколенко

18 октября «Манчестер Сити» на своем поле встретился с «Эвертоном» в рамках восьмого тура Английской Премьер-лиги.

«Горожане» одержали уверенную победу благодаря выступлению Эрлинга Холанда, который оформил дубль в ворота «ирисок».

Статистический портал SofaScore наградил норвежского форварда самой высокой оценкой в матче (9.2) и признал Эрлинга игроком поединка.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провёл весь матч на поле, стараясь сдерживать атаки соперника. Его выступление было оценено в 6.9 балла.

Оценки матча «Манчестер Сити» – «Эвертон» от SofaScore

По теме:
Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор
Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита
Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эрлинг Холанд SofaScore оценки
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Burevestnik
Миколенко гарно зіграв.
тому його оцінка одна з кращих в "Евертоні"
