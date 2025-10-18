Не остановили Холланда. Названа оценка Миколенко за поединок с Ман Сити

18 октября «Манчестер Сити» на своем поле встретился с «Эвертоном» в рамках восьмого тура Английской Премьер-лиги.

«Горожане» одержали уверенную победу благодаря выступлению Эрлинга Холанда, который оформил дубль в ворота «ирисок».

Статистический портал SofaScore наградил норвежского форварда самой высокой оценкой в матче (9.2) и признал Эрлинга игроком поединка.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провёл весь матч на поле, стараясь сдерживать атаки соперника. Его выступление было оценено в 6.9 балла.

Оценки матча «Манчестер Сити» – «Эвертон» от SofaScore