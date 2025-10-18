Фулхэм – Арсенал – 0:1. Канониры в лидерах АПЛ. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ
18 октября в последнем матче игрового дня восьмого тура АПЛ состоялся поединок между «Фулхэмом» и «Арсеналом».
Команды провели дуэль на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
Нули на табло держались большую часть матча, пока вингер «Арсенала» Леандро Троссард не открыл счет в поединке.
Пропущенный мяч пробудил хозяев, но «канониры» были готовы удержать результат. В итоге «Арсенал» завершил игру минимальной победой – 1:0.
АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября
«Фулхэм» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Троссард, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
