18 октября в последнем матче игрового дня восьмого тура АПЛ состоялся поединок между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

Команды провели дуэль на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нули на табло держались большую часть матча, пока вингер «Арсенала» Леандро Троссард не открыл счет в поединке.

Пропущенный мяч пробудил хозяев, но «канониры» были готовы удержать результат. В итоге «Арсенал» завершил игру минимальной победой – 1:0.

АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября

«Фулхэм» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Троссард, 58

Видео голов и обзор матча