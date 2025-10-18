Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Арсенал – 0:1. Канониры в лидерах АПЛ. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
18.10.2025 19:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 октября 2025, 23:07 | Обновлено 18 октября 2025, 23:27
83
0

Фулхэм – Арсенал – 0:1. Канониры в лидерах АПЛ. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ

18 октября 2025, 23:07 | Обновлено 18 октября 2025, 23:27
83
0
Фулхэм – Арсенал – 0:1. Канониры в лидерах АПЛ. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября в последнем матче игрового дня восьмого тура АПЛ состоялся поединок между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

Команды провели дуэль на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нули на табло держались большую часть матча, пока вингер «Арсенала» Леандро Троссард не открыл счет в поединке.

Пропущенный мяч пробудил хозяев, но «канониры» были готовы удержать результат. В итоге «Арсенал» завершил игру минимальной победой – 1:0.

АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября

«Фулхэм» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Троссард, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Габриэль.
По теме:
Аргентинская связка. Атлетико оформил пятую подряд домашнюю победу
Рома – Интер – 0:1. Досадная неудача Довбика и Гасперини. Видеообзор
ГВАРДИОЛА: «В этот уикенд мы будем спать на позициях Лиги чемпионов»
Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Леандро Троссард Фулхэм - Арсенал видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Бокс | 18 октября 2025, 04:42 2
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»

Новозеландец сконцентрирован на бою с Уордли

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 10
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18.10.2025, 16:22
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18.10.2025, 23:37
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Формула-1. Гран-при США. Результаты, расписание и прогноз на этап
Формула-1. Гран-при США. Результаты, расписание и прогноз на этап
17.10.2025, 12:55 3
Авто/мото
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем