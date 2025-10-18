Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судьбу решил один удар. Арсенал выиграл в дерби и закрепился в лидерах АПЛ
Чемпионат Англии
Фулхэм
18.10.2025 19:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Англия
18 октября 2025, 21:35 | Обновлено 18 октября 2025, 21:57
Судьбу решил один удар. Арсенал выиграл в дерби и закрепился в лидерах АПЛ

«Канониры» благодаря старанию Троссарда обыграли «Фулхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером, 18 октября, состоялся последний матч игрового дня в восьмом туре Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне прошло дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

«Фулхэм» сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего первого тайма, однако после перерыва «канониры» добились своего. Удачно сыграл на добивании Леандро Троссард, который забил свой первый гол в этом сезоне АПЛ.

Хозяева попытались вернуться в игру, но «Арсенал» не упустил шанс забрать победу – 1:0 в пользу «канониров».

После успешного матча «Арсенал» закрепился на первом месте (19 очков), «Фулхэм» – 14-й (восемь баллов).

АПЛ-2025/26. 8-й тур, 18 октября

«Фулхэм» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Троссард, 58

Фотогалерея матча:

Prokop_Andriy
невже настав сезон Арсенала, на фоні інших грандів які переживають кризис, каноніри радують поки що
