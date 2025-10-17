В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

