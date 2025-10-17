Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
18.10.2025 19:30 - : -
Арсенал
Англия
17 октября 2025, 20:49 | Обновлено 17 октября 2025, 20:50
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 19:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм – Арсенал

В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Фулхэм – Арсенал
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

