17 октября 2025, 20:49
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Фулхэм – АрсеналСмотреть трансляцию
