Воспитанник Динамо разорвал контракт и покинул чемпионат Украины

Вингер киевской «Оболони» Виктор Близниченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру. В начале сентября украинский футболист договорился с «пивоварами» о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

В услугах 23-летнего игрока было заинтересовано «Динамо» Тбилиси, которое провело успешные переговоры с украинцем и договорилось о сотрудничестве. На данный момент финансовые детали сделки неизвестны, грузинский клуб планирует объявить о переходе вингера в ближайшее время.

Близниченко является воспитанником киевского «Динамо», где играл за команды U-17 и U-19. В Украине также защищал цвета «Ингульца», криворожского «Кривбасса». В августе прошлого года присоединился к «Оболони» на правах свободного агента.

«Динамо» Тбилиси имеет в своем активе 46 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Грузии. Отставание от лидера – «Иберии 1999» – составляет 13 очков.