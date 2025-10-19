Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо разорвал контракт и покинул чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 12:19 |
385
0

Воспитанник Динамо разорвал контракт и покинул чемпионат Украины

Виктор Близниченко договорился о сотрудничестве с грузинским «Динамо» Тбилиси

19 октября 2025, 12:19 |
385
0
Воспитанник Динамо разорвал контракт и покинул чемпионат Украины
ФК Оболонь Киев. Виктор Близниченко

Вингер киевской «Оболони» Виктор Близниченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру. В начале сентября украинский футболист договорился с «пивоварами» о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

В услугах 23-летнего игрока было заинтересовано «Динамо» Тбилиси, которое провело успешные переговоры с украинцем и договорилось о сотрудничестве. На данный момент финансовые детали сделки неизвестны, грузинский клуб планирует объявить о переходе вингера в ближайшее время.

Близниченко является воспитанником киевского «Динамо», где играл за команды U-17 и U-19. В Украине также защищал цвета «Ингульца», криворожского «Кривбасса». В августе прошлого года присоединился к «Оболони» на правах свободного агента.

«Динамо» Тбилиси имеет в своем активе 46 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Грузии. Отставание от лидера – «Иберии 1999» – составляет 13 очков.

По теме:
Кабаев провел 300-й матч в карьере
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Динамо Киев Оболонь Киев чемпионат Грузии по футболу Динамо Тбилиси Виктор Близниченко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер
Футбол | 19 октября 2025, 04:57 3
ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер
ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер

Пол Гаскойн рассказал интересную историю

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Футбол | 18.10.2025, 19:55
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Футбол | 19.10.2025, 10:52
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18.10.2025, 17:27
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 9
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 26
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 14
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем