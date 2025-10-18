Дер-Классикер – за ротен. Бавария одолела Боруссию в Мюнхене
Мюнхенцы победили со счетом 2:1
В субботу, 18 октября, прошел матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева победили со счетом 2:1.
Голы за мюнхенцев сегодня забивали Гарри Кейн и Майкл Олисе. За гостей забил Юлиан Брандт.
«Бавария» уверенно возглавляет Бундеслигу с 21 очком, у «Боруссии» Д на семь пунктов меньше и четвертая позиция.
Бундеслига. 7-й тур, 18 октября.
Бавария – Боруссия Д – 2:1
Голы: Кейн, 22, Олисе, 79 – Брандт, 84.
