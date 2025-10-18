Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дер-Классикер – за ротен. Бавария одолела Боруссию в Мюнхене
Чемпионат Германии
Бавария
18.10.2025 19:30 – FT 2 : 1
Боруссия Д
Германия
Дер-Классикер – за ротен. Бавария одолела Боруссию в Мюнхене

Мюнхенцы победили со счетом 2:1

Дер-Классикер – за ротен. Бавария одолела Боруссию в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Боруссия Д

В субботу, 18 октября, прошел матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за мюнхенцев сегодня забивали Гарри Кейн и Майкл Олисе. За гостей забил Юлиан Брандт.

«Бавария» уверенно возглавляет Бундеслигу с 21 очком, у «Боруссии» Д на семь пунктов меньше и четвертая позиция.

Бундеслига. 7-й тур, 18 октября.

Бавария – Боруссия Д – 2:1

Голы: Кейн, 22, Олисе, 79 – Брандт, 84.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

По теме:
Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности
Нойер превзошел рекорд Мюллера в Бундеслиге
Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 2
Prokop_Andriy
відверто кажучи рахунок мав бути розгромним на користь Баварії
Ответить
+1
pol-55
Гаррі був знову диспетчером і захисником в своїй штрафній,в 2му таймі Ковач дав задачу зупинити ці його довгі передачі вперед і на ньому 7-м фолів в центрі! поля,але 2й гол все одно після такої довгої передачі чисельні інші Діас профукав і трохи Олісе.Джексон далі ніякий брали поки Мусіала травмований.Та сьогодні на кінець був на висоті як Лаймер Кімміх і Олісе.
Ответить
0
