Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
13.01.2026 21:30 - : -
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 января 2026, 21:03 | Обновлено 12 января 2026, 21:26
13
0

Боруссия Д – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 13 января в 21:30 по Киеву

12 января 2026, 21:03 | Обновлено 12 января 2026, 21:26
13
0
Боруссия Д – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Боруссия Д

Во вторник, 13 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Вердером». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Боруссия Д

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 16 туров Бундеслиги на балансе «шмелей» есть 33 зачетных пункта, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Баварии» на данный момент составляет уже 11 очков. Из Кубка Германии «Боруссия Д» вылетела от «Байера» на стадии 1/8 финала.

За 6 раундов Лиги чемпионов немцам удалось добыть в борьбе 11 очков – такие результаты позволяют клубу занимать 10-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-8 за 2 тура до завершения основного этапа соревнований составляет 1 балл.

Вердер

А вот бременцы в текущем сезоне демонстрируют, мягко говоря, не самые лучшие результаты. За 15 туров чемпионата Германии «Вердер» получил всего 17 зачетных пунктов, благодаря которым пока находится на 12-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет 5 баллов, также у нее есть игра в запасе.

Из Кубка Германии «Вердер» вылетел на стадии 1/32 финала от «Арминии» из второй Бундеслиги.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Боруссия». За этот отрезок «шмели» одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вердера» продолжается уже 5 матчей подряд. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.
  • «Боруссия» пропустила всего 15 голов в текущем сезоне Бундеслиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Боруссии» в Бундеслиге длится уже 9 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
13 января 2026 -
21:30
Вердер
Тотал больше 3 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Культураль – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка лиги
Гамбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд Вердер прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 12 января 2026, 21:53 0
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Футбол | 12 января 2026, 06:30 5
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины

Вингера не будут вызывать на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026

Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
Футбол | 12.01.2026, 16:01
Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11.01.2026, 23:35
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 2
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем