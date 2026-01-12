Во вторник, 13 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Вердером». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Боруссия Д

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 16 туров Бундеслиги на балансе «шмелей» есть 33 зачетных пункта, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Баварии» на данный момент составляет уже 11 очков. Из Кубка Германии «Боруссия Д» вылетела от «Байера» на стадии 1/8 финала.

За 6 раундов Лиги чемпионов немцам удалось добыть в борьбе 11 очков – такие результаты позволяют клубу занимать 10-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-8 за 2 тура до завершения основного этапа соревнований составляет 1 балл.

Вердер

А вот бременцы в текущем сезоне демонстрируют, мягко говоря, не самые лучшие результаты. За 15 туров чемпионата Германии «Вердер» получил всего 17 зачетных пунктов, благодаря которым пока находится на 12-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет 5 баллов, также у нее есть игра в запасе.

Из Кубка Германии «Вердер» вылетел на стадии 1/32 финала от «Арминии» из второй Бундеслиги.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Боруссия». За этот отрезок «шмели» одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вердера» продолжается уже 5 матчей подряд. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.

«Боруссия» пропустила всего 15 голов в текущем сезоне Бундеслиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Боруссии» в Бундеслиге длится уже 9 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.66.