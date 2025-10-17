18.10.2025 19:30 - : -
Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 19:30 поединок Бундеслиги
В субботу, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
