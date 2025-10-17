В субботу, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.