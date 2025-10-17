Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Бавария
18.10.2025 19:30 - : -
Боруссия Д
Германия
17 октября 2025, 21:02 | Обновлено 17 октября 2025, 21:04
Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 19:30 поединок Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Боруссия Д

В субботу, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

