  Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
18.10.2025 19:30 - : -
Боруссия Д
Германия
17 октября 2025, 10:49
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 18 октября и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

18 октября на Альянц-Арене пройдет матч 7-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Бавария встретится с Боруссией Дортмунд. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда уже оставила за спиной провал 2023/2024. Приглашение Компании, с его небольшим опытом, особенно после вылета из АПЛ с Бернли, вызывало вопросы, но в прошлом сезоне Венсан обеспечил главное: его подопечные очень уверенно, без малейших вопросов, вернули себе серебряную салатницу. Да, тогда они не проявили себя в других турнирах толком, разве что в Лиге чемпионов, но и там вылетели до финала. Но для начала и такой итог первого года бельгийца в Мюнхене был хорошим.

Сейчас явно хочется большего. Кейн уже после серебряной салатницы заполучил и второй в карьере трофей, Суперкубок Германии. Солидно начали, с пары побед, в том числе и над Челси, немцы в Лиге чемпионов. И пока что просто не сталкивались со сколько-нибудь серьезным противостоянием в Бундеслиге: шесть побед с общим счетом 25:3. Если сейчас еще и главного конкурента обыграть, интрига этот дивизион покинет очень досрочно...

Боруссия Дортмунд

Клуб год назад был ужасен - решение позвать на пост главного тренера Нури Шахина было провальным. Благо, что, во-первых, это достаточно своевременно признали, во-вторых, Нико Ковач после нескольких неудач как тренер тут себя проявил достойно. Он сделал почти невозможное, подняв новых подопечных на четвертое место в прошлом сезоне.

Это позволило снова стартовать в Лиге чемпионов. Но там проявилась неприятная фишка команды: ведя в Турине на 90-й минуте 2:0, она позволила Ювентусу вырвать ничью. Примерно так же было еще в начале сезона, с Санкт-Паули. В общем, команда с хорватом явно ожила, но ее детские болезни сводят шансы на титул к минимуму.

Статистика личных встреч

А ведь уже трижды Боруссия не проигрывала в Дер Классикер: победа и две ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости продлят свою беспроигрышную серию. Пора чемпиону их ставить на место, дома он победит с форой -1,5 (коэффициент - 1,9).

Бавария
18 октября 2025 -
19:30
Боруссия Д
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
