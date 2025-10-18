Шовковский озвучил основную причину Динамо неудач в последних матчах
Тренер указал на реализацию моментов
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему команда не знает вкуса побед пяти подряд матчах УПЛ.
«Мы над тем, чтобы прервать серию без побед, работаем постоянно, и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятый матч после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы», – отметил Шовковский.
18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.
