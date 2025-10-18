Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
18 октября 2025, 16:13 | Обновлено 18 октября 2025, 16:28
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета

Харьковчане выиграли на выезде

Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
ФК Металлист

Металлист в матче 11-го тура Первой лиги на выезде сумел обыграть аутсайдера Подолье со счетом 2:0 благодаря автоголу соперника на старте встречи и голу Приходько.

Харьковская команда, выиграв дважды за три тура, постепенно отдаляется от зоны вылета. Металлист набрал 11 пунктов и занимает 11-е место.

А вот Подолье с 4 пунктами идет последним.

Ранее сегодня Буковина обыграла Ворсклу и лидирует в турнирной таблице.

Первая лига. 11-й тур

Подолье – Металлист 0:2
Голы: Лис, 6 (в свои ворота), Приходько, 22

Турнирная таблица

