Украина. Первая лига18 октября 2025, 16:13 | Обновлено 18 октября 2025, 16:28
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
Харьковчане выиграли на выезде
Металлист в матче 11-го тура Первой лиги на выезде сумел обыграть аутсайдера Подолье со счетом 2:0 благодаря автоголу соперника на старте встречи и голу Приходько.
Харьковская команда, выиграв дважды за три тура, постепенно отдаляется от зоны вылета. Металлист набрал 11 пунктов и занимает 11-е место.
А вот Подолье с 4 пунктами идет последним.
Ранее сегодня Буковина обыграла Ворсклу и лидирует в турнирной таблице.
Первая лига. 11-й тур
Подолье – Металлист 0:2
Голы: Лис, 6 (в свои ворота), Приходько, 22
