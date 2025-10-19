Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
18.10.2025 14:00 – FT 0 : 2
Металлист
Украина. Первая лига
19 октября 2025, 11:43 |
Андрей АНИЩЕНКО: «Результат сейчас очень давит»

Наставник харьковского «Металлиста» подвел итог матча с «Подольем»

ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче 12-го тура Первой лиги «Металлист» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Подолье». Эта победа позволила харьковскому клубу оторваться от зоны вылета. Результат матча прокомментировал главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

– Когда ты оказываешься внизу турнирной таблицы, у каждой игры двойная ценность. Поэтому не всегда качество игры выходит на первый план, как было и сегодня. И мы и соперник, на мой взгляд, не очень привлекательно выглядели для болельщиков. Но, еще раз говорю, результат сейчас очень давит, поэтому борьба была тяжелой, прежде всего для игроков. Поле тоже не способствовало техничной игре. Но еще раз подчеркну – мы ехали за положительным результатом и сегодня нам удалось его получить.

– Вы выпустили Приходько во втором тайме, который почти сразу отличился голом и удвоил счет. Чувствовали ли, что игрок забьет? И вообще – довольны ли его игрой?

– Я не хочу выделять кого-то отдельно, но мы всегда надеемся, что игрок, выходя на замену, должен усилить игру. Во-первых, он свежее защитников соперника, и моментами ему это удавалось. Главное, что он сделал свое дело – как игрок группы атаки забил очень нужный мяч. Соперник начал усиливать давление, поэтому этот гол стал глотком свежего воздуха – он придал эмоции и уверенность всей команде.

Источник: ФК Металлист
