Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
18.10.2025 14:00 - : -
Металлист
Украина. Первая лига
18 октября 2025, 08:47 | Обновлено 18 октября 2025, 08:48
Ворскла – Буковина. Подолье – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября видеотрансляцию матчей 12-го тура

ФК Металлист

18 октября будут проведены два поединка 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию двох поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 12-й тур, 18 октября 2025

  • 12:00. «Ворскла» – «Буковина»
  • 14:00. «Подолье» – «Металлист»

12:00. «Ворскла» – «Буковина»

14:00. «Подолье» – «Металлист»

