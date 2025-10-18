Украина. Первая лига18 октября 2025, 08:47 | Обновлено 18 октября 2025, 08:48
Ворскла – Буковина. Подолье – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября видеотрансляцию матчей 12-го тура
18 октября будут проведены два поединка 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию двох поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 12-й тур, 18 октября 2025
- 12:00. «Ворскла» – «Буковина»
- 14:00. «Подолье» – «Металлист»
12:00. «Ворскла» – «Буковина»
14:00. «Подолье» – «Металлист»
