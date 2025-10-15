Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Подолье
18.10.2025 14:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 октября 2025, 20:58 | Обновлено 15 октября 2025, 21:36
40
0

Подолье – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 18 октября в 14:00 по Киеву

15 октября 2025, 20:58 | Обновлено 15 октября 2025, 21:36
40
0
Подолье – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Подолье

В субботу, 18 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Подолье

Хмельницкий коллектив в текущем сезоне показывает совсем плохие результаты. После 11 туров Первой лиги команда до сих пор не смогла одержать ни одной победы, поэтому с 4 баллами на счету занимает последнее место турнирной таблицы. Отрыв к безопасному 12-му месту на данный момент составляет уже 5 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины «Подолье» вылетело на стадии 1/16 финала после поражения против «Ингульца».

Металлист

Чуть лучший сезон проводят харьковчане. По итогам 10-х сыгранных поединков на их счету есть 8 зачетных пунктов, позволяющих занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны составляет 1 очко, однако у «Металлиста» есть игра в запасе.

Кубок Украины команда покинула после поражения 2:0 против «ЛНЗ Черкассы» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой 4 поединка. В этих играх статистика очень равна – 1 выигрыш «Металлиста», 1 победа «Подолье» и 2 ничьи.

Интересные факты

  • «Подолье» пропустило 20 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Металлист» победил в 3/5 последних выездных поединках.
  • «Подолье» смогло отличиться голом лишь в 1 из 5 последних игр чемпионата.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Черноморец – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Подолье Хмельницкий Металлист Харьков прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Футбол | 15 октября 2025, 15:30 7
Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине

Уже известны 28 из 48 сборных, которые получили путевки на чемпионат мира

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 15 октября 2025, 05:22 9
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой

Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году

Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Бокс | 15.10.2025, 09:13
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»
Футбол | 15.10.2025, 20:21
ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»
ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15.10.2025, 07:29
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 3
Футбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 14
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем