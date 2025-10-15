В субботу, 18 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Подолье

Хмельницкий коллектив в текущем сезоне показывает совсем плохие результаты. После 11 туров Первой лиги команда до сих пор не смогла одержать ни одной победы, поэтому с 4 баллами на счету занимает последнее место турнирной таблицы. Отрыв к безопасному 12-му месту на данный момент составляет уже 5 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины «Подолье» вылетело на стадии 1/16 финала после поражения против «Ингульца».

Металлист

Чуть лучший сезон проводят харьковчане. По итогам 10-х сыгранных поединков на их счету есть 8 зачетных пунктов, позволяющих занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны составляет 1 очко, однако у «Металлиста» есть игра в запасе.

Кубок Украины команда покинула после поражения 2:0 против «ЛНЗ Черкассы» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой 4 поединка. В этих играх статистика очень равна – 1 выигрыш «Металлиста», 1 победа «Подолье» и 2 ничьи.

Интересные факты

«Подолье» пропустило 20 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Металлист» победил в 3/5 последних выездных поединках.

«Подолье» смогло отличиться голом лишь в 1 из 5 последних игр чемпионата.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.