Он сделал ассист. Судаков получил высокую оценку за игру Бенфики в Кубке
Орлы на выезде переиграли команду Шавеш со счетом 2:0
Бенфика уверенно одолела Шавеш в матче 1/32 финала Кубка Португалии.
Команда Жозе Моуриньо на выезде одержала победу со счетом 2:0.
Украинский хавбек Георгий Судаков совершил ассистент на 79-й минуте, получив высокую оценку 7.5 от SofaScore (третья команда лучших).
Дубль для орлов оформил Вангелис Павлидис, его игра оценена отметкой 8.5, это лучшая среди всех игроков матча.
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин остался в резерве.
Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025
Шавеш – Бенфика – 0:2
Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)
Оценки за матч от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву