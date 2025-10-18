Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он сделал ассист. Судаков получил высокую оценку за игру Бенфики в Кубке
Португалия
18 октября 2025, 01:59 | Обновлено 18 октября 2025, 02:04
93
0

Он сделал ассист. Судаков получил высокую оценку за игру Бенфики в Кубке

Орлы на выезде переиграли команду Шавеш со счетом 2:0

18 октября 2025, 01:59 | Обновлено 18 октября 2025, 02:04
93
0
Он сделал ассист. Судаков получил высокую оценку за игру Бенфики в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бенфика уверенно одолела Шавеш в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Команда Жозе Моуриньо на выезде одержала победу со счетом 2:0.

Украинский хавбек Георгий Судаков совершил ассистент на 79-й минуте, получив высокую оценку 7.5 от SofaScore (третья команда лучших).

Дубль для орлов оформил Вангелис Павлидис, его игра оценена отметкой 8.5, это лучшая среди всех игроков матча.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин остался в резерве.

Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)

Оценки за матч от SofaScore

По теме:
Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошел невероятный камбэк
Георгий Судаков отличился вторым ассистом за Бенфику в сезоне
Бенфика Жозе Моуриньо Кубок Португалии по футболу Шавеш Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис оценки SofaScore
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику

Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 17 октября 2025, 23:33 133
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную
Футбол | 18.10.2025, 02:02
Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную
Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17.10.2025, 07:18
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который лучше него. И это не Усик
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который лучше него. И это не Усик
16.10.2025, 06:42
Бокс
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем