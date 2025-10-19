Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель Месси выбрал своего преемника в футболе
Аргентина
19 октября 2025, 00:48 |
331
0

Лионель Месси выбрал своего преемника в футболе

Аргентинец – о Нико Пасе

19 октября 2025, 00:48 |
331
0
Лионель Месси выбрал своего преемника в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал, какой аргентинец в будущем станет суперзвездой мирового футбола.

«У Нико Паса невероятный менталитет, и именно поэтому он там, где сейчас есть. Он прекрасно читает игру и «обладает многими качествами». Однозначно – он будущая звезда мирового футбола», – сказал Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

По теме:
Будь как Грилиш. Чему нас учат главные футбольные звезды сезона 25/26?
ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом
Лапорта запланировал грандиозное мероприятие в честь Месси
Лионель Месси Нико Пас
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18 октября 2025, 17:27 82
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо

Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18 октября 2025, 08:27 11
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»

Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»

Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Бокс | 18.10.2025, 05:42
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18.10.2025, 06:44
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Футбол | 18.10.2025, 23:53
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 2
Бокс
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем