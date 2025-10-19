Лионель Месси выбрал своего преемника в футболе
Аргентинец – о Нико Пасе
Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал, какой аргентинец в будущем станет суперзвездой мирового футбола.
«У Нико Паса невероятный менталитет, и именно поэтому он там, где сейчас есть. Он прекрасно читает игру и «обладает многими качествами». Однозначно – он будущая звезда мирового футбола», – сказал Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ
Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»