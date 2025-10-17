Илья КРУПСКИЙ: «Это больше всего повлияло, большинство ребят переживали»

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский подвел итоги октябрьского сбора «сине-желтых», где подопечные Унаи Мельгосы сыграли вничью с Венгрией (3:3) и уступили Хорватии (1:0).

«То, что повлияло на результат – много новых ребят. Первый сбор, когда мы играли с Литвой, была совсем другая команда. Осталось только три-четыре человека, которые были на первом собрании. Второй сбор совсем другой, для кого это впервые сыграл за молодежную сборную и много было переживаний.

Даже перед игрой на моей позиции вышел Протасевич, было видно, что он переживал. Я подошел, поддержал, но было заметно, и он сам говорил, что было какое-то волнение. Думаю, это больше всего повлияло, большинство ребят переживали, потому что еще не выступали на таком уровне и боялись показать себя на максимум», – рассказал Крупский.

Следующий матч украинская молодежка проведет 18 ноября против Турции на выезде. Это будет последний официальный поединок 2025 года.