Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КРУПСКИЙ: «Это больше всего повлияло, большинство ребят переживали»
Молодежные турниры
17 октября 2025, 15:47 | Обновлено 17 октября 2025, 16:09
111
0

Илья КРУПСКИЙ: «Это больше всего повлияло, большинство ребят переживали»

Илья Крупский подвел итоги октябрьского сбора «сине-желтых»

17 октября 2025, 15:47 | Обновлено 17 октября 2025, 16:09
111
0
Илья КРУПСКИЙ: «Это больше всего повлияло, большинство ребят переживали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский подвел итоги октябрьского сбора «сине-желтых», где подопечные Унаи Мельгосы сыграли вничью с Венгрией (3:3) и уступили Хорватии (1:0).

«То, что повлияло на результат – много новых ребят. Первый сбор, когда мы играли с Литвой, была совсем другая команда. Осталось только три-четыре человека, которые были на первом собрании. Второй сбор совсем другой, для кого это впервые сыграл за молодежную сборную и много было переживаний.

Даже перед игрой на моей позиции вышел Протасевич, было видно, что он переживал. Я подошел, поддержал, но было заметно, и он сам говорил, что было какое-то волнение. Думаю, это больше всего повлияло, большинство ребят переживали, потому что еще не выступали на таком уровне и боялись показать себя на максимум», – рассказал Крупский.

Следующий матч украинская молодежка проведет 18 ноября против Турции на выезде. Это будет последний официальный поединок 2025 года.

По теме:
Травмировался в сборной. Молодой проспект Брентфорда порвал кресты
Василий КОБИН: «Реброву пора его вызвать в сборную, парень заслуживает»
Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Гостевое поражение. Видео гола и обзор
сборная Украины по футболу U-21 Илья Крупский сборная Венгрии по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 Украина - Венгрия Хорватия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16 октября 2025, 21:01 9
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации

Зинченко, Миколенко, Малиновский и еще семь футболистов имеют по одному предупреждению

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику

Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17.10.2025, 15:28
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16.10.2025, 16:59
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Футбол | 17.10.2025, 07:50
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 10
Теннис
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 59
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22
Бокс
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем