16 октября 2025, 00:32 |
Василий КОБИН: «Реброву пора его вызвать в сборную, парень заслуживает»

Тренер выделил Илью Крупского

Василий КОБИН: «Реброву пора его вызвать в сборную, парень заслуживает»
Тренер «Ингульца» Василий Кобин назвал футболиста, которого пора вызвать в сборную Украины.

«Мне понравились все игроки, которые вызываются в расположение национальной команды. Я бы больше присмотрелся к игрокам молодежной сборной (U-21). На позицию правого защитника вышел Валерий Бондарь... Я считаю, что Сергей Ребров может уже и Илью Крупского вызвать – парень заслуживает, своей игрой, получить вызов в национальную сборную.

Можно еще нескольких игроков присмотреться, которых стоит вызвать. Сейчас понравился Назар Волошин. Качественно отыграл на той позиции, которую ему доверили, и был эффективен», – сказал Василий Кобин.

Ранее Кобин рассказал, стоит ли Сергею Реброву продолжать вызывать в сборную Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.

Василий Кобин сборная Украины по футболу Илья Крупский
