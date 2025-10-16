Василий КОБИН: «Реброву пора его вызвать в сборную, парень заслуживает»

Тренер «Ингульца» Василий Кобин назвал футболиста, которого пора вызвать в сборную Украины.

«Мне понравились все игроки, которые вызываются в расположение национальной команды. Я бы больше присмотрелся к игрокам молодежной сборной (U-21). На позицию правого защитника вышел Валерий Бондарь... Я считаю, что Сергей Ребров может уже и Илью Крупского вызвать – парень заслуживает, своей игрой, получить вызов в национальную сборную.

Можно еще нескольких игроков присмотреться, которых стоит вызвать. Сейчас понравился Назар Волошин. Качественно отыграл на той позиции, которую ему доверили, и был эффективен», – сказал Василий Кобин.

Ранее Кобин рассказал, стоит ли Сергею Реброву продолжать вызывать в сборную Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.