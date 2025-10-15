Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 03:02 |
295
0

Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины

Тренер считает, что команду до сих пор могут усилить Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко

15 октября 2025, 03:02 |
295
0
Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины
УАФ. Василий Кобин

Наставник «Ингульца» Василий Кобин рассказал, стоит ли Сергею Реброву продолжать вызывать в сборную Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.

«Здесь я не согласен. В национальной сборной всегда нужны опытные игроки – это однозначно. Но, еще раз повторюсь, сборная не может зависеть от одного или двух игроков. Должен быть всегда сбалансированный состав. Должны быть игроки, которые понимают, что именно от них хочет главный тренер. Независимо от того, новички это или опытные игроки.

То, что они должны уйти? Им еще рано уходить – они молодые ребята. Они очень многое могут показать на футбольном поле и помочь национальной команде», – сказал Кобин.

По теме:
Экс-вратарь Динамо: «Меньше всего претензий к одному игроку сборной»
«Свет в конце тоннеля». Экс-тренер Азербайджана – о матче с Украиной
«Смысл их бояться? И с ними можно играть». Воробей – о сборной Франции
Василий Кобин сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Сергей Ребров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14 октября 2025, 09:30 7
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

Известный тренер назвал худших игроков сборной Украины за последний матч
Футбол | 15 октября 2025, 02:02 0
Известный тренер назвал худших игроков сборной Украины за последний матч
Известный тренер назвал худших игроков сборной Украины за последний матч

Олега Федорчука не убедила игра Юхима Конопли и Артема Довбика

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 14.10.2025, 18:59
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 20:39
Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Футбол | 14.10.2025, 08:55
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 111
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем