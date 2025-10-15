Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины

Наставник «Ингульца» Василий Кобин рассказал, стоит ли Сергею Реброву продолжать вызывать в сборную Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.

«Здесь я не согласен. В национальной сборной всегда нужны опытные игроки – это однозначно. Но, еще раз повторюсь, сборная не может зависеть от одного или двух игроков. Должен быть всегда сбалансированный состав. Должны быть игроки, которые понимают, что именно от них хочет главный тренер. Независимо от того, новички это или опытные игроки.

То, что они должны уйти? Им еще рано уходить – они молодые ребята. Они очень многое могут показать на футбольном поле и помочь национальной команде», – сказал Кобин.