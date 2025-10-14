Василий КОБИН: «Малиновский показал игрокам, как надо приезжать в сборную»

Бывший защитник национальной сборной Украины Василий Кобин, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после нервной победы «сине-желтых» в матче против Азербайджана (2:1) и оценил шансы подопечных Сергея Реброва квалифицироваться на ЧМ-2026.

– Василий Васильевич, как вам вчерашняя игра сборной Украины? За счет чего удалось обыграть Азербайджан?

– Мне кажется, что мы превалировали сборную Азербайджана во всех компонентах: и по игре, и в создании моментов. То давление, которое наша команда создавала на соперника, позволило нам победить в итоге, но могли забивать больше и заранее закрывать игру.

– Но ведь опять «валидол». В чем проблема сборной? Почему «сине-желтые» не могут выигрывать спокойно?

– Здесь нужна реализация. Если брать предыдущий матч против Исландии (5:3), то реализация была на хорошем уровне. Было создано не так много голевых моментов, но реализовали все, что удалось создать. А во вчерашнем матче не хватило завершающего удара.

На данном этапе результат был важнее качества игры. Где-то, возможно, на ребят давил результат из-за того накал, который был перед этими октябрьскими матчами. Они понимали, что уступать ни в коем случае нельзя – это и сыграло с ними злую шутку.

– Вы говорите о реализации... Действительно, давно за сборную не забивают наши форварды: Ванат, Довбик! В чем видите проблему Артема Довбика, у которого не задался старт нынешнего сезона?

– Я считаю, что в первую очередь – это проблемы в клубе, которые у него были. Неопределенность по поводу того, где он продолжит свою карьеру. Это очень мешает игрокам, потому что он не понимает, где он будет, где будет начинать сезон – это давление, но сейчас, как я понял, у него все хорошо, он начинает быть полезным для своей команды.

Сейчас не все так хорошо с реализацией, но самое главное, что он понял, в каком клубе будет играть. Сейчас есть стабильность в его вопросе по поводу клубной карьеры. Было много вопросов в трансферном окне! Я думаю, он и сам не понимал, где начнет сезон, но сейчас все хорошо.

Форварды сборной Украины очень хорошо выполняли свою миссию в октябрьских матчах сборной Украины. Очень тяжело играть против трех центральных защитников, если брать матч против Азербайджана, но в результате хороших действий Довбика забил и Малиновский, и Гуцуляк.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Болельщики в октябрьских матчах дважды подряд признали «Львом матча» Руслана Малиновского. Он, можно сказать, проживает вторую юность. Невероятные матчи. Именно его сейчас можно считать лидером национальной команды?

Руслан довольно долгий период не играл за национальную сборную Украины из-за травмы. На примере Руслана мы говорим о мотивации. О том, в каком состоянии игроки должны приезжать в расположение сборной. Руслан это доказал своим примером! Он хотел помочь команде – пришел и сделал это. Был качественным игроком и был самым лучшим на футбольном поле.

Руслан уже считается опытным игроком. Он хорошо делал свою работу и показал молодым игрокам, с каким настроением следует приезжать в расположение национальной сборной. Он был лидером команды в этих двух матчах, и это очень помогло нам.

– Как вы оцените его перспективы в клубе? Эти матчи показали, что Руслан невероятно мотивирован.

Я думаю, что в чемпионате Италии, если он будет себя хорошо показывать до конца чемпионата, ему будет предложен новый контракт с Дженоа. Он останется в Серии А и будет радовать болельщиков.

– Не смог помочь национальной команде Георгий Судаков. Действительно ли это большая потеря для сборной Украины именно сейчас?

Если брать те матчи, которые проводил Георгий за сборную, то в принципе... Я думаю, что у нас много игроков, которые могли бы закрыть его позицию. Как показали игры, достаточно безболезненной оказалась для сборной Украины травма Георгия. Есть много игроков: тот же Малиновский, тот же Очеретько… Они могут закрыть эту позицию и сыграть качественно.

Конечно, где-то не хватало Георгия, но я считаю, что это не существенная проблема. Вообще, мы не должны зависеть от одного игрока. У нас должна быть качественная команда, хорошо работающая и на оборону, и на атаку. Зависеть от одного игрока – это очень и очень неправильно, потому что у нас есть качественные игроки, которые могут заменить друг друга.

– На этот сбор было вызвано много игроков, ранее не игравших или получавших мало игровой практики в национальной команде. Кто вам больше всего понравился?

– Мне все игроки, которые вызываются в расположение национальной команды, понравились. Я бы больше присмотрелся к игрокам молодежной сборной (U-21). Вчера, на позицию правого защитника вышел Валерий Бондарь... Я считаю, что Сергей Ребров может уже и Илью Крупского вызвать – парень заслуживает своей игрой получить вызов в национальную сборную.

Можно еще несколько игроков присмотреться, которых следует вызвать. Нынче понравился Назар Волошин. Качественно отыграл на той позиции, которую ему доверили и был эффективным.

Можно ли сказать, что время Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко в национальной сборной немного подходит к завершению. Стоит ли вовремя уйти?

Здесь я не согласен. В национальной сборной всегда нужны опытные игроки – это однозначно. Но еще раз повторюсь, сборная не может зависеть от одного или двух игроков. Должен быть всегда сбалансированный состав. Должны быть игроки, понимающие, что именно от них хочет главный тренер. Независимо от того, новички это или опытные игроки.

Что они должны уйти? Им еще рано идти – они молодые ребята. Они очень многое могут показать на футбольном поле и помощи национальной команде.

– Перед октябрьскими матчами очень большое давление было на Сергея Реброва. Были слухи о Панатинаикосе, которые он и сам подтвердил, но коуч остался во главе команды. После двух побед давление на Реброва со стороны фанатов и экспертов немного спадет?

Здесь нужно понимать работу тренера. Всегда, если нет результата, будет давление и критика. Когда есть результат, тогда, конечно, легче работать и главному тренеру, и команде. После этих двух побед давление должно спадать! Сейчас у нас вырисовывается картина: мы можем попасть на чемпионат мира с первого места, а можем вообще никуда не попасть.

Давление будет оставаться, конечно, но есть время на подготовку к следующему этапу матчей сборной, так что главный тренер немного может выдохнуть. Я думаю, сейчас очень хорошая тенденция (результаты октябрьских матчей, – ред). Он должен хорошо подготовить команду к следующим матчам.

Getty Images/Global Images Ukraine

– По вашему мнению, Сергей Ребров – идеальный тренер для сборной на это время?

– На данном этапе – да. Я думаю, что нет смысла что-то сейчас менять! Есть главный тренер, он будет отвечать за свою работу. Потом уже придется принять решение: либо продлить контракт с главным тренером, либо искать замену. Я думаю, что в УАФ будут разбираться и анализировать игру команды и результаты.

– Действительно, для нашей сборной все будет зависеть от заключительных матчей группового этапа: можно как выйти на ЧМ-2026 с первого места… Так и вообще вылететь. Каков будет ваш прогноз?

– Конечно, хочется.... Перед октябрьскими матчами мы были практически в проигрышной ситуации (1 очно после 2 матчей, ред) и нам было очень тяжело, сейчас мы исправили ситуацию. Ничья сборных Исландии и Франции (2:2, ред.) дает нам шанс выйти из первого места.

Конечно, нужно сразиться за прямой выход на чемпионат мира. Я хочу, чтобы команда вышла с первого места и уехала на чемпионат мира. Всё зависит от футбольного поля: как команды подготовятся. Кто подготовится лучше – тот и будет заслуживать этой путевки. Хочется с первого места, но будем смотреть, насколько мы психологически готовы сражаться за первое место. Главный тренер имеет время подумать и сделать правильный выбор и найти правильную тактику. Все в наших руках, – сказал Кобин.