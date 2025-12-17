Клуб УПЛ шокировал Шахтер. Запросили 10 миллионов за украинского игрока
«Металлист 1925» назвал цену на Крупского
Донецкий «Шахтер» отказался от идеи подписания 21-летнего правого защитника Ильи Крупского из харьковского «Металлиста 1925» из-за слишком высокой цены.
Как рассказал журналист Виктор Вацко, харьковский клуб запросил за защитника около 10 миллионов [не гривен]. После этого запроса харьковчан разговор между клубами был завершен.
Крупский перешел в «Металлист 1925» в прошлом году из «Ворсклы». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
