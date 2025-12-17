Клуб УПЛ шокировал Шахтер. Запросили 10 миллионов за украинского игрока

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 16:42 | Обновлено 17 декабря 2025, 16:44
1801
3

«Металлист 1925» назвал цену на Крупского

ФК Металіст 1925. Илья Крупский

Донецкий «Шахтер» отказался от идеи подписания 21-летнего правого защитника Ильи Крупского из харьковского «Металлиста 1925» из-за слишком высокой цены.

Как рассказал журналист Виктор Вацко, харьковский клуб запросил за защитника около 10 миллионов [не гривен]. После этого запроса харьковчан разговор между клубами был завершен.

Крупский перешел в «Металлист 1925» в прошлом году из «Ворсклы». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
didora
Правильно нехер скуповувати всіх підряд. Щоб сиділи на "банці" хлопці. Їм треба грати а не ждати поки їх випустять. Послаблюють данбвсівці всіх кого тільки можна.
+7
OKs100
нормальная цена. За Проспера Оба тоже нужно было требовать 15-20 миллионов, но если бы какой-то иностранный клуб предложил 4 миллиона - продать его.
+4
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Ох і апетит в цифр... Нас поки і В. Тобіас з руденьким донеччанином влаштовують! 😊
-3
