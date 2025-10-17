Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 октября 2025, 14:59
0

Ливерпуль vs Манчестер Юнайтед. Прогнозы на 8-й тур АПЛ 2025/26

С 18 по 20 октября в чемпионате Англии состоятся поединки восьмого тура

Ливерпуль vs Манчестер Юнайтед. Прогнозы на 8-й тур АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 18 по 20 октября состоятся матчи восьмого тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 8-й тур АПЛ 2025/26:

  • 18.10. 14:30 Ноттингем Форест – Челси
  • 18.10. 17:00 Брайтон – Ньюкасл
  • 18.10. 17:00 Бернли – Лидс
  • 18.10. 17:00 Кристал Пэлас – Борнмут
  • 18.10. 17:00 Манчестер Сити – Эвертон
  • 18.10. 17:00 Сандерленд – Вулверхэмптон
  • 18.10. 19:30 Фулхэм – Арсенал
  • 19.10. 16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла
  • 19.10. 18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
  • 20.10. 22:00 Вест Хэм – Брентфорд

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 7 5 1 1 14 - 3 18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 16
2 Ливерпуль 7 5 0 2 13 - 9 19.10.25 18:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 15
3 Тоттенхэм 7 4 2 1 13 - 5 19.10.25 16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 14
4 Борнмут 7 4 2 1 11 - 8 18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 14
5 Манчестер Сити 7 4 1 2 15 - 6 18.10.25 17:00 Манчестер Сити - Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 13
6 Кристал Пэлас 7 3 3 1 9 - 5 18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 12
7 Челси 7 3 2 2 13 - 9 18.10.25 14:30 Ноттингем Форест - Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 11
8 Эвертон 7 3 2 2 9 - 7 18.10.25 17:00 Манчестер Сити - Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 11
9 Сандерленд 7 3 2 2 7 - 6 18.10.25 17:00 Сандерленд - Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 11
10 Манчестер Юнайтед 7 3 1 3 9 - 11 19.10.25 18:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 10
11 Ньюкасл 7 2 3 2 6 - 5 18.10.25 17:00 Брайтон - Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 9
12 Брайтон 7 2 3 2 10 - 10 18.10.25 17:00 Брайтон - Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 9
13 Астон Вилла 7 2 3 2 6 - 7 19.10.25 16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 9
14 Фулхэм 7 2 2 3 8 - 11 18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 8
15 Лидс 7 2 2 3 7 - 11 18.10.25 17:00 Бёрнли - Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 8
16 Брентфорд 7 2 1 4 9 - 12 20.10.25 22:00 Вест Хэм - Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 7
17 Ноттингем Форест 7 1 2 4 5 - 12 18.10.25 14:30 Ноттингем Форест - Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 5
18 Бёрнли 7 1 1 5 7 - 15 18.10.25 17:00 Бёрнли - Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 4
19 Вест Хэм 7 1 1 5 6 - 16 20.10.25 22:00 Вест Хэм - Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 4
20 Вулверхэмптон 7 0 2 5 5 - 14 18.10.25 17:00 Сандерленд - Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 2
Полная таблица

Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс прогнозы Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Челси Вест Хэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
