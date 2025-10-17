Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
18.10.2025 17:00 - : -
Борнмут
Англия
17 октября 2025, 16:01 | Обновлено 17 октября 2025, 16:30
Кристал Пэлас – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 октября в 17:00 по Киеву

ФК Борнмут

В субботу, 18 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Борнмутом. По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Кристал Пэлас

Очень достойные результаты показывает команда Оливера Гласнера в текущем сезоне. За 7 игр чемпионата клуб получил 12 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. На данный момент отрыв от лидера составляет всего 4 очка. В Кубке английской лиги лондонцы одолели «Миллволл» и квалифицировались в 1/8 финала соревнований, где сыграют против «Ливерпуля».

В квалификации Лиги конференций англичане спокойно обыграли норвежский «Фредрикстад», а в 1-м туре основного этапа турнира со счетом 2:0 одолели киевское «Динамо».

Борнмут

Несмотря на уход многих ключевых игроков «вишни», выдали свой лучший старт в истории Премьер-лиги. За 7 поединков чемпионата команда получила 14 очков и пока занимает 4 место турнирной таблицы, уступая лидеру всего на 2 балла.

Из Кубка английской лиги «Борнмут» вылетел еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Брентфорда».

Личные встречи

В последних 5-х очных играх небольшое преимущество имеет «Борнмут». На счету «вишен» 2 победы, в 1 матче выигрыш одержали «орлы», а еще 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

  • Ни в одном из последних 9-х матчей между командами не было забито больше, чем 2 гола. Также за этот отрезок не было ни одной игры, где обеим командам удалось отличиться.
  • «Кристалл Пэлас» не проиграли ни в одном из 5 домашних поединков этого сезона.
  • Беспроигрышная серия «Борнмута» длится 5 поединков подряд.
  • «Кристалл Пэлас» пропустили 5 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Кристал Пэлас: Гендерсон – Гехи, Лакруа, Ричардс – Митчел, Камада, Уортон, Муньос – Пино, Сарр, Матета

Борнмут: Петрович – Трюффер, Сенеси, Диаките, Гилл – Скотт, Адамс – Брукс, Тавернье, Семенио – Эванилсон

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.93.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
18 октября 2025 -
17:00
Борнмут
Кристал Пэлас Борнмут прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
