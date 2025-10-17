В понедельник, 20 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Вест Гэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Текущий сезон проходит для коллектива откровенно провально. В 7-ми стартовых играх чемпионата лондонцам удалось завоевать всего 4 очка, позволяющих им занимать предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы. И хотя отрыв от зоны вылета составляет всего 1 балл, «Вест Хэм» совсем не выглядит конкурентоспособной командой сейчас.

Однако, возможно, это изменится с приходом Нуну Эшпериту Санту, который ранее показывал приличные результаты в «Ноттингеме». Португалец заменил в должности ранее уволенного Грэма Поттера.

Из Кубка английской лиги «молотобойцы» вылетели от «Вулвз» на стадии 1/32 финала.

Брентфорд

Команда Егора Ярмолюка тоже выглядит не слишком стабильной. Однако ее результаты выглядят получше – в Премьер-лиге коллектив имеет 7 очков после 7 матчей и пока занимает 16 место, опережая зону вылета на 3 зачетных пункта.

В Кубке английской лиги пчелам удалось одолеть «Борнмут» и «Астон Виллу» и квалифицироваться в 1/8 финала турнира. Там команду уже ждет «Гримсби» из четвертого английского дивизиона.

Личные встречи

В последних 5-х играх преимущество находится на стороне «Брентфорда». «Пчелы» за этот отрезок одержали 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш удалось завоевать «Вест Хему».

Интересные факты

«Вест Хэм» пропустил 16 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Вест Хэм» проиграл в каждом из 3-х домашних поединков этого сезона с общим счетом 10:2.

«Брентфорд» не сохранил ворота сухими ни в одном из 6 последних поединков.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Мавропанос, Ван-Биссака – Магасса – Саммервиль, Фернандес, Пакета, Боуэн – Уилсон

Брентфорд: Келлегер – Хикки, Коллинз, ван ден Берг, Айер, Кайоде – Дамсгор, Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Тьяго

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.74.