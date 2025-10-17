Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.10.2025 22:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 октября 2025, 23:36 | Обновлено 17 октября 2025, 23:43
31
0

Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 октября в 22:00 по Киеву

17 октября 2025, 23:36 | Обновлено 17 октября 2025, 23:43
31
0
Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

В понедельник, 20 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Вест Гэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Текущий сезон проходит для коллектива откровенно провально. В 7-ми стартовых играх чемпионата лондонцам удалось завоевать всего 4 очка, позволяющих им занимать предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы. И хотя отрыв от зоны вылета составляет всего 1 балл, «Вест Хэм» совсем не выглядит конкурентоспособной командой сейчас.

Однако, возможно, это изменится с приходом Нуну Эшпериту Санту, который ранее показывал приличные результаты в «Ноттингеме». Португалец заменил в должности ранее уволенного Грэма Поттера.

Из Кубка английской лиги «молотобойцы» вылетели от «Вулвз» на стадии 1/32 финала.

Брентфорд

Команда Егора Ярмолюка тоже выглядит не слишком стабильной. Однако ее результаты выглядят получше – в Премьер-лиге коллектив имеет 7 очков после 7 матчей и пока занимает 16 место, опережая зону вылета на 3 зачетных пункта.

В Кубке английской лиги пчелам удалось одолеть «Борнмут» и «Астон Виллу» и квалифицироваться в 1/8 финала турнира. Там команду уже ждет «Гримсби» из четвертого английского дивизиона.

Личные встречи

В последних 5-х играх преимущество находится на стороне «Брентфорда». «Пчелы» за этот отрезок одержали 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш удалось завоевать «Вест Хему».

Интересные факты

  • «Вест Хэм» пропустил 16 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Вест Хэм» проиграл в каждом из 3-х домашних поединков этого сезона с общим счетом 10:2.
  • «Брентфорд» не сохранил ворота сухими ни в одном из 6 последних поединков.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Мавропанос, Ван-Биссака – Магасса – Саммервиль, Фернандес, Пакета, Боуэн – Уилсон

Брентфорд: Келлегер – Хикки, Коллинз, ван ден Берг, Айер, Кайоде – Дамсгор, Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Тьяго

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
20 октября 2025 -
22:00
Брентфорд
Обе забьют 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18 октября 2025, 00:18 0
Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 5
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
Футбол | 17.10.2025, 02:21
Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 17.10.2025, 22:46
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем